Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. 2 şüphelinin evinde ve bulundukları araçta yapılan aramalarda 3 parça halinde alüminyum folyoya sarılı 2.37 gram metamfetamin, 1.28 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu tüketiminde kullanılan nargile, 3 pürmüzlü çakmak, kasatura ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 9 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden birine kurusıkı tabanca bulundurmaktan 8 bin 322 lira idari para cezası uygulandı. - KARABÜK