Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada, şahısların üzerinde 9 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada iki kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Şahısların üzerinde yapılan aramada 9 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK