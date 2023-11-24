Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada, şahısların üzerinde 9 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.
Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada iki kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Şahısların üzerinde yapılan aramada 9 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa