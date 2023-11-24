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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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3. Sayfa Haberleri
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Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada, şahısların üzerinde 9 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada iki kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Şahısların üzerinde yapılan aramada 9 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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