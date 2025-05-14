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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
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Karabük'te düzenlenen jandarma operasyonunda 2 kişi tutuklandı ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde ile kullanım aparatları ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanırken çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüphelinin üzeri, aracı ve ikametinde yapılan aramalarda, 115,39 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, içime hazır 7 adet bonzai, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 cep telefonuna delil niteliğinde olmak üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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