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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında
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Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Operasyonda 23,69 gram uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde 12-13 Mart tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 23,69 gram uyuşturucu madde ile av tüfeği ele geçirdi. Ekipler 2 kişiyi de gözaltına aldı. Ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan şüpheliye 6 bin 531 TL para cezası kesildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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