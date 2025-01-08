Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15,63 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Merkez'de icra edilen faaliyette iki şahsın üzerinde ve kiraladıkları pansiyonda yapılan aramada, 15,62 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK