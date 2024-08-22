Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde yapılan çalışmada, 2 şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, birer adet sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

2 şahıs gözaltına alındı. - KARABÜK