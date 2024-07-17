Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve bir miktar para ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkezde icra edilen uygulamada 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 5 parça halinde 2,31 gram metamfetamin, 3,45 gram kağıda emdirilmiş metamfetamin, 0,33 gram kubar esrar, 11 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet pürmüzlü çakmak, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 adet rulo halinde alüminyum folyo, 10 adet parça halinde alüminyum folyo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK