Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen saha faaliyetleri ile il merkezinde 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, N.M ve M.E.B isimli şahısların ikametlerinde gözaltına alınırken, bin 162 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı. - KARABÜK