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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ancak serbest bırakıldılar.

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beşbinevler Mahallesi'nde 2 şüpheli şahsın üzerinde yaptıkları aramada, kullanılmaya hazır folyoya sarılı durumda 3 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet çakmakgazı ele geçirdi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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