Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Operasyonda 25 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce merkeze bağlı Arıcak köyünde düzenlenen operasyonda, B.Ö. (36) ile B.Ö'nün (30) çadırlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.
Operasyonda 25 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa