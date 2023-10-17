Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 25 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Arıcak köyünde, B.Ö. (36) ile B.Ö.'nün (30) ormanda kaldıkları çadırlarında ve ikametlerinde yapılan aramada, 25 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, Karabük İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceğini bildirdi. - KARABÜK