Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı ve Çok Miktarda Malzeme Ele Geçirildi
Karabük'te düzenlenen jandarma operasyonunda, uyuşturucu madde ve sentetik ecza hapları ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 27 bin 600 TL nakit para da bulundu.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde düzenlenen operasyonda bir araçta ve 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan adli aramalarda, 14 paket satışa hazır 8,58 gram metamfetamin maddesi, 0,62 gram esrar maddesi, 160 adet sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 TL ele geçirildi. Ayrıca 3 adet cep telefonuna da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK

