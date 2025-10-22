Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı ve Çok Miktarda Malzeme Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde düzenlenen operasyonda bir araçta ve 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan adli aramalarda, 14 paket satışa hazır 8,58 gram metamfetamin maddesi, 0,62 gram esrar maddesi, 160 adet sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 TL ele geçirildi. Ayrıca 3 adet cep telefonuna da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK