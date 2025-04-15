Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda 2 şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 0,68 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
2 zanlı gözaltına alındı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa