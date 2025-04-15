Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda 2 şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 0,68 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

2 zanlı gözaltına alındı. - KARABÜK