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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Karabük'te jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Karabük'te jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 0,91 gram kubar esrar, 1 adet ecstasy, 2'şer adet sentetik ecza hap, paketleme amaçlı kullanılan alüminyum folyo ve 1 adet boş alüminyum folyo ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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