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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada üç adet ekstazi hap ve iki gram kubar esrar ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda 2 şahsın bulunduğu araçta ve üstlerinde yapılan aramada 3 adet ekstazi hap ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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