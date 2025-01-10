Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada üç adet ekstazi hap ve iki gram kubar esrar ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda 2 şahsın bulunduğu araçta ve üstlerinde yapılan aramada 3 adet ekstazi hap ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa