Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Karabük'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde durdukları araçta ve araçta bukunan 2 şahsın üzerinde 45,11 gram metamfetamin ve 2 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK