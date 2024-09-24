Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 125 mililitre sıvı esrar, 46 adet sentetik ecza hap ve bir uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilerek serbest bırakıldı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen yapılan operasyonda, 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 125 mililitre sıvı esrar maddesi, 46 adet 300 miligram sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK