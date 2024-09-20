Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 40 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde gerçekleştirilen çalışmada, 2 şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 40 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sevk edildikleri adliyedeki sorguları sürüyor. - KARABÜK