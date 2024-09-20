Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde gerçekleştirilen çalışmada, 2 şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 40 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sevk edildikleri adliyedeki sorguları sürüyor. - KARABÜK