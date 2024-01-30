Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karabük'te düzenlene uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi çerçevesinde operasyon düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen R.K. ve C.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

Operasyonda, 17.88 gram metamfetamin, 0.38 gram kannabinoid, 200 ml sentetik kannabinoid, 100 gram tütün ele geçirilmişti. - KARABÜK