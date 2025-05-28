Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 15,52 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 15,52 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-26 Mayıs tarihlerinde iki ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 21 Mayıs 2025 tarihinde Eskipazar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 12,39 gram metamfetamin ile bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsa ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 153 bin 54 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

26 Mayıs 2025 tarihinde Merkez'de yapılan operasyonda 2 şahsın bulunduğu araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 3,13 gram metamfetamin ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK