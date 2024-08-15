Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 145 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi

Karabük'te NARKOTİM ekiplerince son günlerde peş peşe yapılan operasyonlarla uyuşturucu madde satıcılarına yönelik göz açtırmazken, bir şahsın üzerinde 145 adet sentetik hap ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu il merkezinde yapılan operasyonda, G.K isimli şahsın yapılan üst aramasında 145 adet Sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan G.K isimli şahıs, ifadesinin ardından sevk edildiği savcılık

Tutuklama istemi ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi. - KARABÜK