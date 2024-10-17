Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 123 Gram Skunk Ele Geçirildi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü son aylarda kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik üst üste darbe vurmaya devam ediyor.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu M.B. isimli şahsın araç ve üst aramasında, 9 parça halinde vakumlu poşet içerisinde daralı ağırlığı 123.02 gram skunk maddesi ele geçirdi. Ekipler tarafından yakalanarak göz altına alınan şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK-188) ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak (TCK-191) suçlarından adli işlem yapılarak, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi kapalı cezaevine gönderildi. - KARABÜK