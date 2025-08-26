Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 4 Serbest Bırakıldı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 4 Serbest Bırakıldı
Güncelleme:
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlükleri ile Polis Merkezi Amirliği ekiplerince Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 20-22 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari ve saha faaliyetleri sonucunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" ile "alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak" suçlarından toplam 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1,96 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10,07 gram metamfetamin, 11,84 gram esrar, 1 adet cam aparat (papy), 2 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. - KARABÜK

