Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında metamfetamin ve kokain bulunuyor.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15-18 Ağustos tarihlerinde kent merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 1,35 gram metamfetamin, peçeteye emdirilmiş halde 0,03 gram sentetik kannabinoid, 99,96 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AM-2201) ve 25,32 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelilerden O.C., K.T., S.S.K. ve S.P. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

F.K. ve Y.D. hakkında ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.K. ise tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
