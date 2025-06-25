Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Karabük'te düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki istihbarat ve saha çalışmaları sonucu harekete geçti.
20-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen iki ayrı operasyonda M.G., A.D., ve M.O. gözaltına alınırken 50 adet uyuşturucu hap, 5,74 uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa