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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Karabük'te düzenlenen bir operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Ekipler, şüpheli şahısların üst aramasında bonzai ele geçirdi.

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik merkezde uygulama yaptı. Durumundan şüphelenilen İ.Ö. ve F.T. isimli şahısları durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında daralı ağırlığı 1.83 gram peçeteye emdirilmiş şekilde bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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