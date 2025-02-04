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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. 37,39 gram uyuşturucu madde ve cam aparat ele geçirildi.

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede savcılık koordinesinde merkezde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 37,39 gram uyuşturucu madde ve cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan O.S., M.G., E.G.Ö., U.K. ve S.K. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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