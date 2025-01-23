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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Yenice İlçe Emniyet Amirliği ve Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullandıkları ve temin ettikleri değerlendirilen A.O, S.Ö. ve suça sürüklenen çocuk Y.C.C. gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet kilitli poşet içerisinde paketlenmiş esrar ve peçeteye sarılı 3,40 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.O. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Suça sürüklenen çocuk Y.C.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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