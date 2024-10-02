Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde 2 ayrı operasyon düzenledi. Ekipler, durumundan şüphelendiği İ.D.E'nin üst aramasında 1.07 gram esrar, 9 ecstasy ele geçirildi. Durumundan şüphelenilen N.T'nin üst aramasında ise 22.32 gram metamfetamin ve 1.48 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden N.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK