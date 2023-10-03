Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karabük'te yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, H.Y. ve H.U. isimli şahısları şüphe üzerine durdurdu.

Şahısların üzerlerinde ve eşyalarında savcı talimatı ile yapılan aramada 20.77 gram uyuşturucu madde ile 94 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.U. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK