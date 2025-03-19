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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalanırken, üzerinde ve ikametinde 16 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca ve aparat ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Şahsın üzerinde ve ikamette yapılan aramada 16 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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