Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Şahsın üzerinde ve ikamette yapılan aramada 16 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK