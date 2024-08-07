Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Karabük Merkez'de icra edilen faaliyette 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 0,155 gram metamfetamin emdirilmiş peçete ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK