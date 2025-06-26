Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda 1 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 6,9 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK