Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Karabük'te düzenlenen operasyonda, 6,9 gram bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda 1 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 6,9 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa