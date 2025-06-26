Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Karabük'te düzenlenen operasyonda, 6,9 gram bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda 1 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 6,9 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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