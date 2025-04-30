Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri bir şahsı gözaltına aldı, üzerinde ve ikametinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan operasyonda 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 0,32 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 1 adet içime hazır bonzai maddesi ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa