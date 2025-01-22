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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Karabük'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 102,5 gram kannabinoid bonzai ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez'de icra edilen faaliyette 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 102,5 gram kannabinoid bonzai maddesi, 1,1 gram karıştırılmış kubar esrar ve 2,2 gram kubar esrar ele geçirildi

Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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