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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 102,5 gram bonzai ve çeşitli miktarlarda esrar ele geçirildi.

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 102,5 gram bonzai, 1,1 gram karıştırılmış kubar esrar ve 2,2 gram kubar esrar ele geçirildi. Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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