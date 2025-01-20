Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 102,5 gram bonzai, 1,1 gram karıştırılmış kubar esrar ve 2,2 gram kubar esrar ele geçirildi. Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı. - KARABÜK