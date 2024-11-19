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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Safranbolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda sentetik ecza hapları, metamfetamin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede yapılan operasyonda, 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 6 adet sentetik ecza hap, 1,95 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, birer adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 40 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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