Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kök skunk bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda, 1 şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 5 kök skunk bitkisi, 4 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK