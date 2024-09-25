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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kök skunk bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda, 1 şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 5 kök skunk bitkisi, 4 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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