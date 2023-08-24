Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük'te yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla çalışma yaptı. Operasyonda 51 sentetik ecza hapı bulundu.