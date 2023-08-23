Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük'te polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük'te polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen saha çalışmaları bünyesinde M.Ş. isimli şahsın ikametine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 51 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK