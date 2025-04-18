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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1,24 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1,24 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, bir şahsın evinde ve üzerinde 1,24 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 1,24 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Göz altına alınarak İl Jandarma Komutanlığında ifadesine başvurulan şüpheli daha sonra sevk edildiği savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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