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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Gözaltı, 3 Tutuklama

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Karabük'te düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, yakalananların üzerinde metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda durumundan şüphelenilen D.E.Ö'nün yapılan üst aramasında 2.23 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarında S.T'nin üst aramasında ise 30.57 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Durumundan şüphelenilen N.Ö. ve S.K'nın üst aramasında da 18.06 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar ve denetimler sonucunda hakkında Karabük Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri bulunan Y.S. yakalandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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