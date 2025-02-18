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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları: 7 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları: 7 Gözaltı
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Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı. Operasyonlarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19,65 gram metamfetamin, 38,03 gram kannabinoid (bonzai), emdirilmiş peçete ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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