Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları: 7 Gözaltı
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı. Operasyonlarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19,65 gram metamfetamin, 38,03 gram kannabinoid (bonzai), emdirilmiş peçete ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK