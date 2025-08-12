Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları: 4 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Karabük'te düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ele geçirilenler arasında sentetik ecza hapı ve bonzai yer aldı.

Karabük'te düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-10 Ağustos 2025 tarihlerinde kent merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

İlk operasyonda, 8 Ağustos'ta durumlarından şüphelenilen F.T. ve R.D.'nin üzerlerinde yapılan aramada, 4 şerit halinde toplam 56 sentetik ecza hapı (GERICA) ile 9,30 gram metamfetamin ele geçirildi.

R.D. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK 188) suçundan işlem yapıldı ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. F.T. hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" (TCK 191) suçundan işlem başlatıldı.

İkinci operasyonda ise 10 Ağustos'ta O.Ç. ve E.K.Y.'nin üzerlerinde yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 10,95 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu (bonzai), 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 49 kurusıkı fişek ele geçirildi.

E.K.Y. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK 188) suçundan işlem yapıldı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.Ç. hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" (TCK 191) suçundan işlem başlatıldı. - KARABÜK

