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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları: 3 Kişi Yakalandı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonları: 3 Kişi Yakalandı
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Karabük'te düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda toplamda 3 kişi yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından adli işlem yapıldı.

Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde il merkezinde düzenledikleri operasyonda, durumundan şüphelenilen H.A'nın yapılan üst aramasında14,27 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Polis ekipleri, il merkezinde yaptıkları diğer operasyonda B.G.E'nin yapılan üst aramasında 5 adet sentetik ecza ele geçirdi. Şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

İl merkezinde durumundan şüphelenilen G.H.G.M'nin yapılan üst aramasında ise 20,62 gram marihuana maddesi ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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