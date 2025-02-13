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Karabük'te Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Karabük'te Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13.30 gram metamfetamin ele geçirilen S.T. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde istihbarı ve saha faaliyetleri çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde yapılan operasyonda durumundan şüphelenilen S.T isimli şahsın üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 13.30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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