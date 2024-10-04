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Karabük'te Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Karabük'te Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
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Karabük'ün Yenice ilçesinde yapılan jandarma uygulamasında uyuşturucu madde ile yakalanan iki kişi, adliyeye sevk edildi. Araç içinde yapılan aramada 38,97 gram sıvı esrar ele geçirildi.

Karabük'ü Yenice ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Yenice ilçesinde yapılan uygulamada içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada kalem parfüm şişesi içerisine konulmuş 38,97 gram sıvı esrar ve pürmüzlü çakmak ele geçirilirken, 3 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Yenice

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