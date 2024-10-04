Karabük'te Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Karabük'ü Yenice ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Yenice ilçesinde yapılan uygulamada içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada kalem parfüm şişesi içerisine konulmuş 38,97 gram sıvı esrar ve pürmüzlü çakmak ele geçirilirken, 3 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KARABÜK