Karabük'te Uyuşturucu Hap Operasyonu: 47 Adet Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 47 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK