Karabük'te Uyuşturucu Hap İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te çok sayıda uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Merkez'de icra edilen faaliyette 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan adli aramada, 162 adet mor renkli ecstacy ve 13 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK