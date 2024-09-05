Karabük'te Uyuşturucu Hap İle Yakalanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Karabük'te çok sayıda uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Merkez'de icra edilen faaliyette 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan adli aramada, 162 adet mor renkli ecstacy ve 13 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - KARABÜK